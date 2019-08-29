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شكا مرتادو طريق محايل قنا، من انتشار الحيوانات؛ خاصة الجمال؛ حيث تسبب ذلك في وقوع عدد من الحوادث ذهب ضحيتها أبرياء.
ويشهد طريق رعلة، ذو المنحنيات والمنعطفات الخطرة والكثافة المرورية، انتشارًا كبيرًا لتلك القطعان التي يجثم بعضها وسط الطريق.
وطالَبَ الشاكون الجهات المعنية باتخاذ اللازم تجاه ملاك تلك القطعان، بما يضمن الحد من مخاطرها.
من ناحيته، قال محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي: إنه أصدر توجيهًا عاجلًا لرئيس مركز قنا بتشكيل لجنة لدراسة الوضع القائم، وإيجاد الحلول العاجلة للظاهرة.
29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440 12:30 PM
مرتادوه: الجمال تسببت في وقوع عدد من الحوادث ذهب ضحيتها أبرياء
شكا مرتادو طريق محايل قنا، من انتشار الحيوانات؛ خاصة الجمال؛ حيث تسبب ذلك في وقوع عدد من الحوادث ذهب ضحيتها أبرياء.
ويشهد طريق رعلة، ذو المنحنيات والمنعطفات الخطرة والكثافة المرورية، انتشارًا كبيرًا لتلك القطعان التي يجثم بعضها وسط الطريق.
وطالَبَ الشاكون الجهات المعنية باتخاذ اللازم تجاه ملاك تلك القطعان، بما يضمن الحد من مخاطرها.
من ناحيته، قال محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي: إنه أصدر توجيهًا عاجلًا لرئيس مركز قنا بتشكيل لجنة لدراسة الوضع القائم، وإيجاد الحلول العاجلة للظاهرة.
، قطعان المواشي بطريق محايل قنا.. توجيه عاجل من "الفلقي" لإيجاد حل ،
المصدر : الخليج 365
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