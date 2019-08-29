محمد بن مسعود - الدمام - وفق دراسات قامت بها "الرئاسة" بتعاون الجهات المسؤولة لرفع مستوى الأداء ضمن جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام لتطوير العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج وعمار وزوار، توجّه الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إلى المدينة المنورة للعمل على تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي بالرئاسة ووكالتها.

جاء ذلك عقب أبحاث ودراسات قامت بها الرئاسة بالتعاون مع الجهات التطويرية المسؤولة عن ذلك؛ لرفع مستوى الأداء للعاملين وتحقق الرضا في نفوس القاصدين تفعيلاً للخطة الاستراتيجية للرئاسة والوكالة في بث الهداية للعالمين وحسن الوفادة للقاصدين في رؤية صائبة ونظرة ثاقبة تحقق طموحات القيادة الرشيدة؛ لأداء رسالة الحرمين الشريفين وقيم هذا الدين العظيم في تحقيق الوسطية والاعتدال عبر برامج عملية وآليات تنفيذية وخطط إدارية محكمة.

كما يأتي هذا مواكبة لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، في مبادرات نوعية تحقق تطور منظومة الخدمات وعقد الشراكات والاتفاقيات بين المؤسسات والقطاعات، ليؤدي منسوبو الرئاسة والوكالة المؤهلون تأهيلاً متكاملاً وإظهار الصورة المشرقة للمملكة العربية السعودية وقادتها والمساهمة في إبراز جهودهم الموفقة، التي تكللت بعد توفيق الله بالنجاح.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440 12:16 PM وفق دراسات قامت بها "الرئاسة" بتعاون الجهات المسؤولة لرفع مستوى الأداء Advertisements هيكلة وتنظيم وطموح.. "السديس" إلى المدينة لـ"تطوير وكالة شؤون الحرم" هيكلة وتنظيم وطموح.. "السديس" إلى المدينة لـ"تطوير وكالة شؤون الحرم" ضمن جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام لتطوير العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج وعمار وزوار، توجّه الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إلى المدينة المنورة للعمل على تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي بالرئاسة ووكالتها.

جاء ذلك عقب أبحاث ودراسات قامت بها الرئاسة بالتعاون مع الجهات التطويرية المسؤولة عن ذلك؛ لرفع مستوى الأداء للعاملين وتحقق الرضا في نفوس القاصدين تفعيلاً للخطة الاستراتيجية للرئاسة والوكالة في بث الهداية للعالمين وحسن الوفادة للقاصدين في رؤية صائبة ونظرة ثاقبة تحقق طموحات القيادة الرشيدة؛ لأداء رسالة الحرمين الشريفين وقيم هذا الدين العظيم في تحقيق الوسطية والاعتدال عبر برامج عملية وآليات تنفيذية وخطط إدارية محكمة.

كما يأتي هذا مواكبة لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، في مبادرات نوعية تحقق تطور منظومة الخدمات وعقد الشراكات والاتفاقيات بين المؤسسات والقطاعات، ليؤدي منسوبو الرئاسة والوكالة المؤهلون تأهيلاً متكاملاً وإظهار الصورة المشرقة للمملكة العربية السعودية وقادتها والمساهمة في إبراز جهودهم الموفقة، التي تكللت بعد توفيق الله بالنجاح. الكلمات المفتاحية

، هيكلة وتنظيم وطموح.. "السديس" إلى المدينة لـ"تطوير وكالة شؤون الحرم" ،

المصدر : الخليج 365

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