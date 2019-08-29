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انخفض سعر برميل نفط خام برنت، صباح اليوم، بمقدار 31 سنتًا أو بما يعادل نسبة 0.5% إلى 60.18 دولارًا أمريكيًّا، وسعر برميل نفط الخام الأمريكي بمقدار 18 سنتًا أو نسبة 0.3% إلى 55.60 دولارًا أمريكيًّا.
وجاء الانخفاض على خلفية إبداء رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الاتحادي "ماري دالي"، قلقها بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي والمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بجانب الضرر الذي قد يلحق بالطلب على النفط.
29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440 11:57 AM
"برنت" ما زال فوق الـ60 دولارًا بعدما فَقَد 31 سنتًا صباح اليوم
انخفض سعر برميل نفط خام برنت، صباح اليوم، بمقدار 31 سنتًا أو بما يعادل نسبة 0.5% إلى 60.18 دولارًا أمريكيًّا، وسعر برميل نفط الخام الأمريكي بمقدار 18 سنتًا أو نسبة 0.3% إلى 55.60 دولارًا أمريكيًّا.
وجاء الانخفاض على خلفية إبداء رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الاتحادي "ماري دالي"، قلقها بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي والمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بجانب الضرر الذي قد يلحق بالطلب على النفط.
، القلق بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي يدفع أسعار النفط للانخفاض ،
المصدر : الخليج 365
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