السعودية اليوم / المجلس المحلي لمحافظة العيدابي يناقش المشروعات الحيوية



العيدابي 28 ذو الحجة1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

رأس محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري اليوم، جلسة المجلس المحلي بحضور مديري الإدارات الحكومية ومجلسي المحافظة "البلدي و المحلي"، وذلك لمناقشة المشروعات الحيوية للمحافظة من صحية، وتعليمية، وطرق، وبلدية.

وأعرب المحافظ ، خلال الجلسة عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، على ما يوليانه من رعاية واهتمام بتنمية المحافظة في جميع المجالات، وما تشهده من تنمية شاملة وفق رؤية المملكة 2030 ، مشدداً في ذات الوقت على جميع الإدارات برفع كفاءة العمل خدمةً لمواطني العيدابي والمقيمين فيها.

وجرى خلال الجلسة، مناقشة التوصيات التي تم رفعها لمجلس المنطقة ونتائج أعمال الجلسات السابقة، إذ تم تسليط الضوء على الاحتياجات الخدمية لمركز "ريع مصيدة" للخروج بتوصيات من أجل رفعها لمجلس منطقة جازان.

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12:45ت م

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