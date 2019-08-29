السعودية اليوم / مدير فرع البيئة بجازان يتفقد الوحدة البيطرية بجبال "الريث"



جيزان 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس غانم الجذعان أمس، الوحدة البيطرية بمحافظة الريث.

واستمع الجذعان لشرح عن سير العمل في الوحدة، مطلعاً على نماذج من مزارع البن والحمضيات والزراعات "البعلية" المختلفة، والتقى عدداً من المزارعين ومربي الماشية، كما وقف على منتزه وادي "لجب" الوطني وسد وادي "لجب" وسد "الريث" ، وبعض المواقع المناسبة لتنميتها وتطويرها من خلال برامج ومشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة الحالية والمستقبلية .

من جهة أخرى التقى المهندس الجذعان خلال زيارته لمحافظة الريث، المحافظ أحمد بن إبراهيم أبو قرن في مكتبه بمقر المحافظة، مستمعاً من رئيس المجلس المحلي وعدد من أهالي لعددٍ من الاقتراحات والمتطلبات، والرد على استفساراتهم المتعلقة بالخدمات التي يحتاج إليها المزارعين ومربي الماشية، إضافة إلى الحاجة لتطوير المنتزهات وصيانة السدود وحاجة أهالي المحافظة إلى الاستفادة من مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية ودعم صغار مربي الماشية.

// انتهى //

12:43ت م

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