السعودية اليوم / خمسة مشاريع تعليمية جديدة تدخل الخدمة بتعليم الشرقية



الدمام 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

أدرجت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية خمسة مشاريع تعليمية للخدمة في العام الدراسي الجديد، بطاقة استيعابية تبلغ 3000 طالب وطالبة، موزعة على عدد من محافظات المنطقة.

وتحتوي هذه المشروعات على مبان مدرسية وصالات رياضية مغلقة وملاعب عشبية تم تصميمها على أحدث المواصفات والمعايير، وذلك بهدف تحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة 2030، التي تسعى لإيجاد بيئة تعليمية تربوية مناسبة وملائمة تحفز الطلاب والطالبات نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن خطة التشغيل والصيانة الوقائية للمباني المدرسية عملت على تنفيذ جملة من العلميات تركزت في أعمال التكييف والتأهيل والترميم، حيث تم العمل على محور الصيانة الوقائية في 845 موقعاً تعليمياً، وتنفيذ 27 عملية تأهيل وترميم للمشاريع القائمة بالمنطقة خلال فترة الإجازة الصيفية، إضافةً إلى تهيئة 59 مدرسة للطفولة المبكرة.

وأشار الباحص إلى أن الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي بدأت منذ وقت مبكر، بإشراف ومتابعة من مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ناصر الشلعان.

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12:06ت م

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