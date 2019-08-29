السعودية اليوم / مقتل وجرح خمسة أشخاص في تفجير بمحافظة الأنبار العراقية



بغداد 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

قتل وأصيب خمسة من عناصر "الحشد العشائري" في تفجير استهدفت دورية للحشد شرق محافظة الأنبار غربي العراق.

وأفاد مصدر أمني أن الهجوم الذي استهدف الدورية أثناء مرورها بمنطقة الضابطية التابعة لقضاء الكرمة "53 كم شرق الرمادي" أسفر عن مقتل أربعة من عناصرها وجرح خامس, فضلًا عن إلحاق أضرار مادية بعجلة الدورية.

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12:02ت م

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