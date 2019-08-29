السعودية اليوم / وفد مسلمي القوقاز يزورون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة



مكة المكرمة 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

قام وفد من مسلمي القوقاز برئاسة رئيس إدارة مسلمي القوقاز الشيخ شيخ الإسلام الله شكر باشا زاده اليوم، بزيارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة يرافقهم معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري .

وكان في استقبالهم خلال الزيارة مساعد مدير مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة هشام علاء الدين، الذي قدّم شرحاً عن مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة والأقسام التي يضمها المجمع من معدات وآليات وأجهزة حديثة متطورة في الحياكة والنسيج والصباغة، وما تلقاه صناعة كسوة الكعبة من عظيم العناية والاهتمام من القيادة الرشيدة – رعاها الله – بمتابعة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتقديم أفضل الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

ونوه رئيس إدارة مسلمي القوقاز الشيخ شيخ الإسلام الله شكر باشا زاده، بما توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من عناية فائقة بالحرمين الشريفين ومنها التوسعات الكبيرة، والخدمات الجليلة لقاصدي بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزائرين ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وعبر الوفد عن إعجابهم بما شاهدوه من إمكانات وآليات حديثة بالمجمع، مشيدين بالدقة المتناهية بمراحل صناعة وحياكة ثوب الكعبة المشرفة.

// انتهى //

11:58ت م

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