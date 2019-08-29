السعودية اليوم / مدير المشروعات بوزارة الشؤون الإسلامية: كود بناء المساجد مكمل لكود البناء السعودي ويحمل رسالة العناية ببيوت الله وتطويرها



الرياض 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

أكد المدير العام للإدارة العام للمشروعات والصيانة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المهندس أسامة بن حمد الجفال أن الوزارة راعت أهمية وجود كود بناء للمساجد في المملكة العربية

جاء ذلك في تصريح له على هامش انطلاق ورشة العمل المتخصصة في كود بناء المساجد التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمشاركة أكثر من 50 مختصاً في عمارة المساجد وتشييدها، موضحاً أن الوزارة وبتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ حرصت على إقامة الورشة وتفعيل مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان في إنشاء كود متخصص لعمارة المساجد وبناء الشراكات مع جميع ذوي العلاقة لما يخدم التطور المستمر لبناء واستكمال وتحديث منظومة الكود.

وبين الجفال أن الوزارة تتطلع بشغف للشراكة الفاعلة مع جميع الأجهزة المعنية بالأكواد لتوحيد معايير بناء المساجد للتكامل وإثراء محتوى كود بناء المساجد وتحقيق العالمية في التميز نظير خصوصية وركزية المساجد، مشيراً إلى أن كود بناء المساجد هو مكملاً مهماً لكود البناء السعودي.

واختتم المدير العام للمشروعات والصيانة بوزارة الشؤون الإسلامية ــ تصريحه ــ مؤكداً أن هذا العمل الوطني سيكون له أثره الإيجابي على واقع مركزية المسجد في بلادنا المباركة قريباً - بإذن الله -، مزجياً شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومعالي نائبه الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد وجميع العاملين بالوزارة، ولجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد على دعمهم ومساندتهم لإنجاح فعاليات الورشة بما يحقق الأهداف المرجوة من إقامتها.

// انتهى //

11:49ت م

0044



الرياض 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسأكد المدير العام للإدارة العام للمشروعات والصيانة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المهندس أسامة بن حمد الجفال أن الوزارة راعت أهمية وجود كود بناء للمساجد في المملكة العربية السعودية منبثق عن كود البناء السعودي ومكمل له في ظل المرحلة المهمة في تاريخنا الحاضر نتيجة الحاجة الماسة لتوحيد المعايير والممارسات التي تتوافق مع العوامل البيئية بمختلف مناطق المملكة وتراثها المعماري وتتأكد هذه الأهمية في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030، وتحقيقاً لرسالة الوزارة في العناية ببيوت الله.جاء ذلك في تصريح له على هامش انطلاق ورشة العمل المتخصصة في كود بناء المساجد التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمشاركة أكثر من 50 مختصاً في عمارة المساجد وتشييدها، موضحاً أن الوزارة وبتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ حرصت على إقامة الورشة وتفعيل مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان في إنشاء كود متخصص لعمارة المساجد وبناء الشراكات مع جميع ذوي العلاقة لما يخدم التطور المستمر لبناء واستكمال وتحديث منظومة الكود.وبين الجفال أن الوزارة تتطلع بشغف للشراكة الفاعلة مع جميع الأجهزة المعنية بالأكواد لتوحيد معايير بناء المساجد للتكامل وإثراء محتوى كود بناء المساجد وتحقيق العالمية في التميز نظير خصوصية وركزية المساجد، مشيراً إلى أن كود بناء المساجد هو مكملاً مهماً لكود البناء السعودي.واختتم المدير العام للمشروعات والصيانة بوزارة الشؤون الإسلامية ــ تصريحه ــ مؤكداً أن هذا العمل الوطني سيكون له أثره الإيجابي على واقع مركزية المسجد في بلادنا المباركة قريباً - بإذن الله -، مزجياً شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومعالي نائبه الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد وجميع العاملين بالوزارة، ولجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد على دعمهم ومساندتهم لإنجاح فعاليات الورشة بما يحقق الأهداف المرجوة من إقامتها.// انتهى //11:49ت م0044

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير المشروعات بوزارة الشؤون الإسلامية: كود بناء المساجد مكمل لكود البناء السعودي ويحمل رسالة العناية ببيوت الله وتطويرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.