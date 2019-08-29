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فهد بن سلطان ينقل تعازي الملك سلمان وولي العهد لأسرة الفاخري
متابعات الخليج 365 - تبوك
نقل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أسرة الفاخري في وفاة فقيدهم الشيخ سداد بن محمود الفاخري أحد أعيان المنطقة.
جاء ذلك خلال زيارة أمير تبوك مساء أمس إلى منزل الأسرة، حيث كان في استقباله لدى وصوله منزل العزاء، أبناء الفقيد يتقدمهم عضو مجلس الشورى جمال سداد الفاخري.
وأعرب فهد بن سلطان عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، مبرزاً مناقب الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
من جانبه، قدم عضو مجلس الشورى جمال بن سداد الفاخري نيابة عن أفراد أسرته شكره للقيادة ولسمو أمير منطقة تبوك على مواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، داعياً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناتهم.
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