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جامعة الملك خالد تستعد لاستقبال نحو 60 ألف طالب وطالبة
متابعات الخليج 365 - أبها
أنهت جامعة الملك خالد بمتابعة مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي كامل الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال نحو 60 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 1440 / 1441هـ.
ورحب مدير الجامعة بالطلاب والطالبات المقبولين كما هنأ الجميع بالعام الجامعي الجديد، مؤكدًا على بذل قصارى الجهود لتحقيق الأهداف على النحو المرجو، كما شدد على تقديم جميع الخدمات المطلوبة للطلاب والطالبات، بما يساعدهم على بداية قوية وموفقة للعام الجامعي الجديد، واستكمال جميع أعمال تسجيل الجداول الدراسية للطلاب والطالبات بالمقر الرئيس والفروع بالتنسيق بين عمادتي القبول والتسجيل والدراسات العليا والكليات.
وأكد السلمي أنه تم اتخاذ جميـع الإجراءات اللازمة لاستقبال الطلاب في أول يوم دراسي وخاصـة الطلاب المستجدين والبداية الفعلية والجادة للدراسة، وتفعيل الإرشاد الأكاديمي من أول يوم دراسي، وحل جميع ما يواجه الطلاب من صعوبات، وتوفير جميع الخدمات المساندة في كل المقرات والمنشــآت الجامعية في المقر الرئيس والفروع.
ودعا مدير الجامعة الطلاب والطالبات إلى الاطلاع على اللوائح والأنظمة وأدلة الحقوق والواجبات، وبذل أقصى الجهود للإفادة مما تزخر به الجامعة من كوادر بشرية ومراكز داعمة للمواهب والبحث والابتكار ومنشآت وفعاليات وأنشطة، للخروج بأفضل النتائج والمخرجات العلمية والمهارية التي تساعد على التميز وتهيئ لسوق العمل وتحقق طموح الوطن.
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