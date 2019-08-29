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2019-08-29 تجربة ناجحة لباليستي باكستاني قادر على حمل رؤوس نووية متابعات الخليج 365 - متابعة نفذت القوات المسلحة الباكستانية، تجربة ناجحة على صاروخ باليستي قصير المدى مطور محليًا قادر على حمل أنواع الرؤوس الحربية النووية والتقليدية كافة.

وقال المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور في بيان صحفي اليوم إن التجربة أجريت على صاروخ “غزنوي” وهو الجيل الثالث لمنظومة صواريخ “حتف” التي تطورها باكستان محليًا.

وأضاف أن الصاروخ قادر على حمل الرؤوس النووية والتقليدية وإصابة هدفه على بُعد 290 كيلومترًا، معلنًا أن التجربة كانت ناجحة وأن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.









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