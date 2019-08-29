7 علامات قد تؤثر على التحصيل الدراسي

2019-08-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن هناك علامات قد تؤثر على التحصيل الدراسي لدى الطلاب، وعند ظهورها يجب فحص العين للتأكد من سلامتها.

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وأوضحت الصحة أن العلامات منها، إمالة الرأس، وتصغير العينين عند رؤية الأشياء البعيدة كالسبورة مثلًا، أو ظهور الحول.

وضمن العلامات أيضًا، احمرار العينين وفرك العينين بشدة، أو تقريب الكتاب أثناء القراءة، بالإضافة إلى الحساسية الشديدة للإضاءة.