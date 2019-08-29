عروض هايبر بنده السعودية بأسلوب متميز لهذا الأسبوع بدءًا من 29 أغسطس

أُعلنت عروض هايبر بنده الأسبوعية في السعودية لهذه الفترة الممتدة من اليوم الخميس 29 أغسطس إلى الأربعاء المقبل الموافق 4 سبتمبر، وكان أهم ما يميز تخفيضات الأسواق هذه المرة أنها شملت منتجات جديدة لم يتم عرضها كثيرًا قبل ذلك في الهايبر، حيث كان عرضه في الغالب يشمل الأجهزة الكهربية والإلكترونية بشكل أكبر، ولكن في هذه المرة وبمناسبة اقتراب موعد المدارس شملت الخصومات العديد من المنتجات، خاصة تلك المتعلقة بالأولاد والبنات من ملابس سواء داخلية أو خروج وأيضًا مستلزمات أخرى مدرسية.

عروض هايبر بنده اليوم الخميس

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من المعروف أن هناك عروض تطرحها شركة بنده تكون متاحة فقط في الهايبر لأنه يتميز بسعته وشموله عن الفروع الأخرى، ولعل معظم تلك العروض يركز بشكل كبير على الأجهزة الكهربية مثل الثلاجات والشاشات والخلاطات وغيرها، والإلكترونية مثل الجوالات والحواسيب ومستلزماتهما، إلا أنه في هذه المرة ومشاركة من الأسواق الشهيرة في المملكة العربية السعودية، فقد شملت تخفيضات الهايبر عدد من المنتجات الأخرى والتي كان يتم طرحها فيما سبق في الفروع العادية.

فعلى سبيل المثال كانت هناك الملابس الولادي والبناتي من بلوزات وملابس خروج وأخرى داخلية، وأيضًا أحذية، كذلك شملت ملابس الكبار من رجال ونساء، هذا بالإضافة إلى عروضها المستمرة على أطقم المطابخ والأواني، وكذلك أطقم الأسرة هذا بجانب الأجهزة الكهربائية والعديد من المنتجات والسلع.

وللتعرف على أحدث عروض هايبر بنده لهذا الأسبوع يمكنكم مشاهدة الملف المرفق في هذا المقال، والموضح فيه جميع الخصومات على كل المنتجات التي شملتها التخفيضات.