عروض بنده السعودية اليوم الخميس 29 أغسطس وانطلاقة النجاح

انطلقت عروض بنده لهذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس، وتستمر كعادة تلك التخفيضات حتى يوم الأربعاء المقبل، وقد طرحت أسواق بنده الأشهر في عالم شركات التجزئة مجموعة من الخصومات المتميزة على عدد من المنتجات المتنوعة، سواء من حيث الأسعار أو الماركات والتي تحتاج لها الأسرة خاصة في ذلك التوقيت وقرب دخول المدارس، لذلك فقد جاء شعار العرض الأسبوعي هذا المرة باسم “انطلاقة النجاح” وأكدت من خلاله على وجود أقوى العروض بمناسبة العودة للمدارس.

عروض بنده السعودية اليوم

Advertisements

ليس من شك أن بنده تحظى بثقة كبيرة لدى السعوديين والمقيمين وذلك من خلال سعيها المستمر إلى طرح ما يلائم أذواق الجميع، وكذلك ما يتناسب مع احتياجاتهم من جهة ومن ناحية أخرى مع إمكانياتهم الاقتصادية، لذلك تشهد الفروع المختلفة والهايبر إقبال منقطع النظير، وتحرص الشركة على طرح عرضين آخرين خلال الأسبوع، بجانب ذلك العرض الأسبوعي الرئيسي حيث يستغرق أحدهما ثلاثة أيام وهو الأول بينما الثاني تكون مدته 4 أيام.

ركزت عروض بنده هذه المرة على كثير من السلع المتواجدة بشكل دائم من ضمن التخفيضات مثل منتجات اللحوم والدجاج، فكانت اللحوم البقري البرازيلي سواء المفرومة أو على شكل قطع، وكان تواجد الأسماك في عروض هذا الأسبوع أكثر من أي مرة سابقة حيث كان متواجدًا نوعيات كثيرة وبأسعار مُخفضة ومتميزة.

هذا وللإطلاع على كامل العروض التي طرحتها بنده لهذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية، يمكنكم مشاهدة مجلة تلك التخفيضات والخصومات والتي وضعناها في ملفين.