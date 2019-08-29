شكرا لقرائتكم خبر عن ماهي الحالات المستثناة من شرط الجنسية للحصول على «الضمان الاجتماعي»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أفادت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، بوجود عدة حالات يُستثنى فيها شرط الجنسية السعودية للحصول على إعانات الضمان الاجتماعي.

ووفقا لمنشور بثته هيئة حقوق الإنسان اليوم (الخميس) عبر حسابها في «تويتر»، أن الحالات هي: المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي وأرملته التي لها أولاد منه، وأبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي، وذوو الإعاقة والأرامل ذوات الأيتام ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية.

وأضافت الهيئة أنه يستفيد من المعاش كل من الأفراد أو الأسر التالية: الأيتام، النساء اللاتي لا عائل لهن، مجهولو الأب أو الأبوين ذكوراً أو إناثاً، العاجزون عن العمل، من بلغ الشيخوخة، الأسر غير المعولة.