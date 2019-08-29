محمد بن مسعود - الدمام - كرّم مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، بحضور مساعده العقيد خالد العشيوان، صحيفة "الخليج 365" ممثلة في محررها الزميل هادي آل كليب؛ وذلك نظير جهوده في التغطيات الإعلامية خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ، وإبراز ما قُدّم لضيوف الرحمن من خدمات أثناء دخولهم وخروجهم من منفذ الوديعة الحدودي. 29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440 11:29 AM Advertisements مدير جوازات نجران يُكَرّم الزميل "آل كليب" مدير جوازات نجران يُكَرّم الزميل "آل كليب" كرّم مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، بحضور مساعده العقيد خالد العشيوان، صحيفة "الخليج 365" ممثلة في محررها الزميل هادي آل كليب؛ وذلك نظير جهوده في التغطيات الإعلامية خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ، وإبراز ما قُدّم لضيوف الرحمن من خدمات أثناء دخولهم وخروجهم من منفذ الوديعة الحدودي. الكلمات المفتاحية ، مدير جوازات نجران يُكَرّم الزميل "آل كليب" ،

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