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مدير جوازات نجران يُكَرّم الزميل "آل كليب"

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محمد بن مسعود - الدمام - كرّم مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، بحضور مساعده العقيد خالد العشيوان، صحيفة "الخليج 365" ممثلة في محررها الزميل هادي آل كليب؛ وذلك نظير جهوده في التغطيات الإعلامية خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ، وإبراز ما قُدّم لضيوف الرحمن من خدمات أثناء دخولهم وخروجهم من منفذ الوديعة الحدودي.

مدير جوازات نجران يُكَرّم الزميل

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440 11:29 AM

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مدير جوازات نجران يُكَرّم الزميل "آل كليب"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

كرّم مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، بحضور مساعده العقيد خالد العشيوان، صحيفة "الخليج 365" ممثلة في محررها الزميل هادي آل كليب؛ وذلك نظير جهوده في التغطيات الإعلامية خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ، وإبراز ما قُدّم لضيوف الرحمن من خدمات أثناء دخولهم وخروجهم من منفذ الوديعة الحدودي.

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، مدير جوازات نجران يُكَرّم الزميل "آل كليب" ،
المصدر : الخليج 365

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