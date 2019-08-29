عروض بنده الأسبوعية السعودية من اليوم الخميس 29 أغسطس 2019 “مجلة هايبر بنده” عرض...

تبدأ اليوم عروض بنده الأسبوعية السعودية حيز التطبيق، تحت شعار ين “3 ايام” و”انطلاقة النجاح” وذلك بدءًا من اليوم الخميس 29 أغسطس، وتستمر لمدة 3 أيام للعرض الأول، بينما العرض الثاني لمدة أسبوع من اليوم، ونقدم لكم مجلة عروض بنده السعودية وما بها من تخفيضات وعروض مميزة لعملاءه، حيث تقدم تخفيضات مميزة على منتجات عديدة، سواء في الأسعار أو الماركات.

عروض بنده الأسبوعية السعودية

يتضمن عرض هايبر بنده الأسبوعي من اليوم الخميس 29 أغسطس وحتى يوم السبت الأول من شهر محرم 1441 هـ، أو حتى نفاذ الكمية، ويتضمن العرض أجهزة كهربائية منزلية، وهناك عرض آخر “انطلاقة النجاح” لمدة أسبوع، هذا العرض الأسبوعي يتضمن عروض لسلع غذائية، ومخبوزات، ومنتجات المراعي، وجبن والبان، والذي يستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر 2019.

مجلة هايبر بنده “3 أيام”

نقدم لكم عروض هايبر بندا من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل

فرن كهرباء

قلاية بدون زيت

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غلاية كهربائية

مجلة هايبر بنده الأسبوعية

هذا عرض انطلاقة النجاح الأسبوعي، والذي يبدأ في هايبر بنده السعودية من اليوم الخميس وحتى الأربعاء المقبل، إليكم مجموعة من صفحات مجلة بنده.