وقالت: «إنه يحق لأي وافد غادر بتأشيرة خروج نهائي بشكل نظامي دون وجود ملاحظات عليه، العودة مرة أخرى بتأشيرة جديدة».
وأوضحت أن غرامة انتهاء هوية «مقيم» وعدم تجديدها، تطبق بعد 3 أيام من تاريخ الانتهاء، لافتة إلى أنها في المرة الأولى 500 ريال، وفي الثانية 1000 ريال، ويتم الإبعاد في المرة الثالثة.
الجوازات تبدأ بتشغيل الأجهزة الذاتية لإنهاء إجراءات المسافرين ألياً
مقدم بواسطة: عين حائل
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وجددت الجوازات التأكيد على أن النظام يسمح بتجديد هوية مقيم للوافدين، حتى إذا كان أيا من أفراد أسرته، سواء التابعين أو المرافقين خارج السعودية، بشرط أن يكون رب الأسرة داخل السعودية.
من ناحية أخرى، حددت الجوازات الحالة الوحيدة التي تتم فيها إعادة جواز السفر المنتهي الصلاحية لصاحبه، والاكتفاء بتخريمه.
وقالت: «في حال تجديد جواز السفر عن طريق أبشر مع وجود تأشيرة صالحة لحامله لإحدى الدول، يتم تخريم الجواز القديم وإرجاعه في هذه الحالة بهدف تمكين صاحبه من الاستفادة من التأشيرة».
كانت هذه تفاصيل خبر ما حقيقة عقوبة المنع لـ3 سنوات للمغادر بتأشيرة خروج نهائي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.