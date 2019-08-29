نفى مطار أبها الدولي، تأثر الحركة الجوية بالمقذوف الحوثي الذي سقط على المطار، مساء أمس الأربعاء.
وقال حساب مطار أبها عبر “تويتر”: “نود التنويه بأن الحركة الجوية في مطار أبها الدولي لم تتأثر، وتسير بشكل طبيعي”.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في الیمن العقید الركن تركي المالكي، صراح بأن مقذوفاً حوثياً سقط مساء أمس (الأربعاء) على مطار أبھا الدولي، والذي يمر من خلاله يومیاً آلاف المسافرين المدنیین من مواطنین ومقیمین ومن جنسیات مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لـ مطار أبها بعد سقوط المقذوف الحوثي.. وحقيقة توقف الحركة الجوية – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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