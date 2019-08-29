بعد 10 شهور من اختفائها.. والد الفتاة المختفية بـ جدة يفجر مفاجأة عن زميلتها وشاب كان يرصد تحركاتها...

اختفت فتاة تدعى “مي عاطف بن حامد” 20 عاما في ظروف غامضة منذ 10 أشهر في جدة فيما تواصل أسرتها البحث عنها حتى الآن دون جدوى.

وحسب “سبق” قال والد “الفتاة”: تقدمنا ببلاغ إلى شرطة النزهة قبل عشرة أشهر تمامًا، تفاعل معنا القسم في بداية الأمر وبعد شهر تقريبًا لم نشهد على أرض الواقع من يشعر بما نعانيه بسبب فقدان ابنتنا. وتابع: راجعت قسم البحث في شرطة النزهة بجدة وأتفاجأ بقولهم لي ماذا لديك أنت من معلومات جديدة عن ابنتك فأرد أنني مواطن لا أملك حولاً ولا قوة للبحث عنها.

وأضاف: ابنتي قد تكون تعرضت للخطف فهي تعمل في مول شهير بقسم نسائي ولهم نقلية مخصصة للشركة تقوم بإيصالها من وإلى العمل، إلا أنها في ذلك اليوم أغلقت جوالها، وعندما توجهت لمقر عملها اتضح لي أنها لم تقم بالتبصيم في عملها ذلك اليوم، وانتظرت حتى انتهاء الدوام في المول، وبعدها قرابة منتصف الليل توجهت لمركز شرطة النزهة وتقدمت ببلاغ فقدان ابنتي مي.

وأستطرد قائلا: تذكرت أنني قابلت فتاة تعمل مع ابنتي في المحل نفسه بالمول وتكبرها سنًا وأعطيتها رقمي وقلت لها انتبهي بالله لابنتي ولو أحد ضايقها أعطيني “خبر”، فتوجهت للبنت وسألتها عن ابنتي وهل شاهدتها.

وتابع: قالت لي إن شابًا يعمل بأحد المحال كان يتابع ابنتي ويضايقها حتى إنه تبعها إلى المحل نفسه الذي تعمل فيه وعند توجهي للمحل الذي ذكرته الفتاة اتضح لي أنه مقفل وزودت القسم بالمعلومات الكاملة واسم المحل. وأردف: تفاجأت بعد أيام وأنا أتواصل مع الفتاة التي أكدت لي المعلومة السابقة بإغلاق جوالاتها وتغيير أرقامها واختفائها ولَم أعد أعرف عنها أي معلومة.

وناشد الأب من يملك أي معلومات عن ابنته مي الاتصال على الرقم التالي: 0555445349 أو إبلاغ أقرب مركز أمني أو دورية أمنية.