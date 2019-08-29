بلدية ظهران الجنوب توقف تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 61 ألف م²

أوقفت بلدية ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير، أمس الأربعاء، تعديات على أراض بيضاء بمساحة 61000 ألف متر مربع شمال المدينة.

وقامت البلدية بإزالة التعديات بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، الذين قاموا بالتعدي على أراضي الدولة.

وكانت أمانة محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، عن إزالة أكثر من 30 تعديًّا على الأراضي الحكومية «البيضاء» خلال شهري ذي الحجة الجاري، في بيان صادر عن أمانة المنطقة، بأنّ البلديات الفرعية تعاملت خلال الشهر الجاري مع أكثر من 30 تعديًّا على الأراضي الحكومية، وأزالت أكثر من 14 نوعًا من التعديات والإحداثيات المختلفة بنطاق خدمات 11 بلدية فرعية ومكتبًا للخدمات البلدية في الطائف (شمال، جنوب، شرق، غرب)، والهدا والشفل والسيل الكبير والسيل الصغير وعشيرة والطائف الجديد والعطيف.