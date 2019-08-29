«تراحم جازان» تبدأ تنفيذ برنامج «الحقيبة والزي المدرسي»

بدأت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة جازان، أمس الأربعاء، صرف الكوبونات الخاصة ببرنامج توفير الحقيبة المدرسية والزيّ المدرسي لأبناء وبنات السجناء من طلاب التعليم العامّ. ويأتي ذلك ضمن برامج الرعاية التي تنفذها لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في منطقة جازان. وأوضح رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة، أن صرف الكوبونات للبرنامج جاء بالتزامن مع قرب انطلاقة العام الدراسي الجديد. مبينًا أن البرنامج الاجتماعي يشمل 175 طالبًا وطالبة، بتكلفة تبلغ 50 ألف ريال.

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