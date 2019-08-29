السعودية اليوم / مدير تعليم نجران يدشن حافلات النقل المدرسي



نجران 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

دشن مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي بمبنى الإدارة أمس, أسطول النقل المدرسي بالمنطقة، بحضور مدير شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بالمنطقة الجنوبية محمد الشهراني.

واطلع العتيبي على التجهيزات الخاصة بالحافلات، ووسائل الأمن والسلامة ومطابقتها للمواصفات الفنية

// انتهى //

10:07ت م

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نجران 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسدشن مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي بمبنى الإدارة أمس, أسطول النقل المدرسي بالمنطقة، بحضور مدير شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بالمنطقة الجنوبية محمد الشهراني.واطلع العتيبي على التجهيزات الخاصة بالحافلات، ووسائل الأمن والسلامة ومطابقتها للمواصفات الفنية السعودية ، وطريقة التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور, حاثاً على ضرورة اتباع الإرشادات التوعوية والمحافظة على محتويات الحافلات المدرسية.// انتهى //10:07ت م0018

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