

حائل 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل يوم الأحد القادم، محاضرة بعنوان " أهمية لزوم جماعة المسلمين"، وذلك بجامع المحيسني بعد صلاة المغرب.

تأتي المحاضرة ضمن مناشط المكتب التوجيهية لهذا العام.

// انتهى //

09:23ت م

0011





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "أهمية لزوم جماعة المسلمين" محاضرة بتعاوني جنوب حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.