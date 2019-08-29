السعودية اليوم / مدير تعليم نجران يتفقد مدارس البنين بقطاع الجربة



نجران 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

قام مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي أمس، بجولة تفقدية على مدارس البنين بقطاع الجربة بمدينة نجران، يرافقه مساعد المدير العام للشؤون التعليمية مسفر بن مرعي الوادعي.

واطّلع الدكتور العتيبي خلال الجولة على استعدادات وجاهزية المدارس قبل بداية العام الدراسي، والاحتياجات التعليمية للمدارس بالقطاع، مؤكداً أهمية تضافر الجهود من الجميع لتسخير كل الإمكانيات لخدمة الطلاب والعملية التعليمية بالمنطقة.

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09:22ت م

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