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راشد الماجد من السودة: جهود جبارة وأجواء أوروبية
متابعات الخليج 365 - السودة
يستعد جمهور الأغنية، لحفل الفنان راشد الماجد على مسرح طلال مداح مساء اليوم الخميس في أبها، فيما تجول الماجد قبل حفلته في منتزه السودة، وأبدى إعجابه بالأماكن التي زارها والفعاليات بموسم السودة وجرب محاكاة أداء فن الخطوة.
وقال راشد الماجد في وصف جمال المكان: “هذه أوروبا السعودية لقد جئت أبها منذ 22 سنة، والسودة اليوم بها موسم متنوع وجهود جبارة، وأجواء أوروبية”.
من جهة أخرى، ينتهي موسم السودة السياحي بنهاية شهر أغسطس الجاري بعد أن استمر لشهر كامل احتضنت فيه روزنامة الفعاليات محاور رئيسة استندت على مقومات السودة الطبيعية ومناظرها الخلابة إضافة إلى الفن والثقافة والمغامرات الرياضية.
واشتمل موسم السودة على حزمة من الفعاليات الرياضية والترفيهية والحفلات الغنائية والأمسيات الموسيقية والاستعراضات التراثية.
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