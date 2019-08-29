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2019-08-29 أصالة تطرب في ليالي عكاظ وسط أجواء حاشدة متابعات الخليج 365 - الطائف في حفل تميز بأجواء رائعة وحضور حاشد، أحيت أصالة ثالث حفلات “ليالي عكاظ” في الطائف مساء أمس الأربعاء. وأعربت أصالة عن فرحتها للوقوف على خشبة مسرح “سوق عكاظ” الذي يُمثل حراكاً ثقافياً وتراثياً متميزاً. Advertisements وتأتي “ليالي عكاظ” الغنائية ضمن فعاليات “موسم الطائف” من تقديم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برئاسة أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة “موسم الطائف”، وبتنظيم من مجموعة MBC. الجدير بالذكر أن حفلات “ليالي عكاظ” منقولة مباشرة على هواء قناتي MBC1 ووناسة وعلى أثير MBC FM تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت المملكة.









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