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حبات برد مع أمطار على هذه المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس وليلة الجمعة هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة.
وأوضح الحصيني أن الحالة تأتي مع حبات برد على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان والشمالية، ورياح متوسطة على الوسطى وشمال الشرقية، وشبه قوية على الساحل الغربي الشمالي منه والأوسط.
وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، فيما تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية.
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