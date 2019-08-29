بعد ظهوره بمقاطع مثيرة.. مغردون: وش سالفه ربيع الربيعان ؟

2019-08-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لربيع الربيعان، والذي اشتهر بممارسة ألعاب خفة اليد.

وتفاعل المغردون عبر وسم “وش سالفه ربيع الربيعان”، حيث تساؤولوا عن سر هذه الألعاب، وكيف يتمكن من إقناع جمهوره بألعاب خفة اليد.

وعلق مغرد بقوله: “هذا يبحث عن الشهرة السريعة ويصور مع مشاهير بعد ما يدفع لهم علشان يستعرض معهم حركاته، واللي أساسًا ما يضبطها ويتم الغش واللعب فيها خلف الكاميرا، وأنا متأكد بعد كم شهر بيصير عراب خفة اليد بالمملكة ويقوم بتقديم محاضرات ودورات تدريبية ويرأس تنظيم بطولات محلية بخفة اليد”.

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وقال صاحب حساب وجهة نظر: “أنا ما أدري وين خفة اليد في الموضوع كل ما شهدت له معروف من التسعينات… وشرحت كل الخدع (المستهلكة) اللي شاهدت هذه الخدعة أعتقد تمشي على (مستجد) ورقة ولا أي لاعب ورقة يكشفها على طول، تتم ببساطة بسحب ورقتين من الأعلى والأسفل خارج الورق أثناء السحب تنكشف الورقة السفلى له فيقوم بذكرها”.

وأضاف أن إعادة الورقة العليا التي تستخدم لتغطية سحب الورقة السفلى في الورق، وتكرر العملية ببساطة، خدعة مستهلكه كانت مميزة في التسعينات، ما كنت أتوقع في الوقت بينبهر فيها أحد.

وتابع صاحب حساب وجهة نظر قائلًا: “لاحظ في ولد الديمن ألتصق في يده ثلاث أوراق لعدم تمكنه أصلًا من سحب الورقتين بطريقة فنية لا تظهر الحركة بس اللي قدامه الله يهديه”.