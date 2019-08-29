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شكرا لقرائتكم موعد صرف الدفعة 22 من حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
موعد صرف الدفعة 22 من حساب متابعات الخليج 365
متابعات الخليج 365 - الرياض
رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار بشأن موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم.
وقال حساب متابعات الخليج 365 إنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، موضحًا أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الثانية والعشرين بتاريخ 10 سبتمبر.
ويمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية: (هنا).
وفي سياق متصل، لفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أن نتائج الأهلية للدورة الثانية والعشرين لشهر سبتمبر صدرت بتاريخ 25 / 8 / 2019 ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق الدخول لحسابك ثم الانتقال إلى قسم دراسة الأهلية.
يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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