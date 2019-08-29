طريقة الاستعلام عن صلاحية إقامة الوافدين في المملكة عبر موقع أبشر

إليكم طريقة الإستعلام عن صلاحية إقامة الوافدين من خلال موقع أبشر الإلكتروني الذي يتعلق بخدمات الهوية للوافدين والمواطنين، حيث يمكن معرفة صلاحية الإقامة للوافدين أو المقيمين عبر الدخول إلى رابط بوابة أبشر الإلكترونيةبوابة أبشر الإلكترونية والاستفسار عن خدمات المقيمين أو الوافدين ثم خدمات تجديد الإقامة من أجل معرفة صلاحية الإقامة وتاريخ انتهاء الإقامة وموعد تجديد الهوية الخاصة بك، وهي أحد الخدمات الإلكترونية التي توفرها لك الحكومة السعودية لتسهيل الأمور على المواطنين والمقيمين، نجوم مصرية توفر لكم طريقة الإستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين في الأسطر التالية.

طريقة الإستعلام عن صلاحية إقامة الوافدين

توجه أولاً عبر الرابط التالي للدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية الخاصة بخدمات الهوية والجوازات.

قم بعمل تسجيل الدخول بكتابة بياناتك المسبقة أو تسجيل بياناتك للمرة الأولى.

اختر خدمات الوافدين ثم ادخل رقم الإقامة الخاص بك.

سيظهر لك موعد انتهاء صلاحية الإقامة الحالية وموعد تجديدها والرسوم المستحقة لتجديد الإقامة.

لا بد من سداد الرسوم المستحقة أولاً حتى يتم تجديد الإقامة، فلن يتم تجديدها إلا عن طريق سداد تلك المستحقات.

خدمات أبشر الإلكترونية

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية قد وفرت العبء على كاهل المواطنين والمقيمين عن طريق توفير موقع أبشر والذي يختص ب: