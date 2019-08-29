إليكم رابط الإستعلام عن مستفيدي مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث يتم الإستعلام عن موعد وتوقيت المقطوعة من خلال الحساب الرسمي التابع لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية، هذا وتحرص وزارة العمل على أن تقوم بإعطاء المواطنين في المملكة من ذوي الدخل المنخفض او الدخل المحدود، أو الأسر التى أستوفت كافة الشروط التي حددتها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، ويتم تقديم المساعدة المالية للأسر من أجل التغلب على المظاهر السلبية الناتجة عن القيام بالعديد من الإصلاحات الإقتصادية في السعودية.

تعرف على شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

أن تكون الاسر من ذات الدخل المنخفض أو الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية. تعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى المقدم للمقطوعة. يتم صرف المقطوعة بشكل دوري لكافة المستفيدين مرة واحدة في السنة. يتم تحديد الإعانة من خلال عدد أفراد الأسرة ودخل الأسرة الكلي في الشهر.

تعرف على طريقة الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان

يبحث الكثير من المواطنين عن الطريقة الرسمية من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وسوف نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية كافة الخطوات من أجل القيام بالإستعلام عن موعد صرف المقطوعة وقيمة المقطوعة، كالتالي :-