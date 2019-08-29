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تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة اليوم الخميس وليلة الجمعة بعدة مواقع.
وقال الحصيني: متوقع اليوم الخميس وليلة الجمعة -بإذن الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان والشمالية، ورياح متوسطة على الوسطى وشمال الشرقية، وشبه قوية على الساحل الغربي الشمالي منه والأوسط/ إلا يصرفها الله".
وكان التقرير اليومي لهيئة الأرصاد، قد تَوَقّع بدوره هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)؛ فيما تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية.
29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440 09:39 AM
قال: أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر مع حبات برد ورياح
تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة اليوم الخميس وليلة الجمعة بعدة مواقع.
وقال الحصيني: متوقع اليوم الخميس وليلة الجمعة -بإذن الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان والشمالية، ورياح متوسطة على الوسطى وشمال الشرقية، وشبه قوية على الساحل الغربي الشمالي منه والأوسط/ إلا يصرفها الله".
وكان التقرير اليومي لهيئة الأرصاد، قد تَوَقّع بدوره هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)؛ فيما تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية.
، نهاية أسبوع ماطرة.. الحصيني يتوقعها خفيفة إلى شبه غزيرة ،
المصدر : الخليج 365
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