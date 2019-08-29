دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper مصادر «عاجل»: «الغذاء والدواء» تقرّ لائحة جديدة لحليب الأطفال وتحدد الممنوعات الأساسية

علمت «عاجل» أن مجلس إدارة هيئة الغذاء والدواء، قرر الموافقة على تحديث لائحة مواصفات حليب الأطفال الرضع والحليب المخصص للاستخدام الطبيّ الخاص.

وقالت مصادر «عاجل»، إن اللائحة الجديدة تم إعدادها بعد استعراض المواصفات، مضيفة أن اللائحة تم إقرارها من جانب الرئيس التنفيذي للهيئة بقرار حمل رقم 5/ 7 – 18– 1440 وتاريخ 29/10/1440هـ، مشيرة إلى أنها «ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2021م».

وأشارت المصادر إلى أن هذه اللائحة تختص بمنتجات حليب الرضع وحليب المتابعة (من الولادة وحتى عمر 36 شهرًا، سواء في صورة سائلة أو بودرة)، مضيفة أنها ستطبق أيضًا على الحليب المخصص للاستخدام الطبي الخاص من الولادة وحتى عمر 12 شهرًا.

وحسب اللائحة «لا يجب تسويق أي منتجات لحليب الأطفال بخالف مواصفات الحليب المناسيب للرضيع من الولادة وحتى البدء بإدخال الأغذية التكميلية المناسبة».

وتمنع اللائحة وضع أية صور لطفل أو أم أو زجاجة الرضاعة، أو أية نصوص على العبوة أو بطاقة التعريف توحي بمثالية استعمال أغذية الرضع، مع عدم الإشارة لذلك في فقرة تحضير المنتج.

Advertisements

ومنعت اللائحة أيضًا استخدام عبارة «للاستخدام البشري»، وكلمة «أمومة» وغيرها من العبارات المماثلة، مع إضافة عبارة «إشعار هام» أو ما يعادلها على البطاقة الغذائية للمنتجات، فضلًا عن منع أية إشارة في بطاقة البيانات الإيضاحية تشجع على التخلّي عن الرضاعة الطبيعية.

فضلًا عن ذلك، منعت اللائحة الجديدة الشركات المنتجة من وضع أي رسومات أو أي نصّ دعائي يشجع على استخدام المنتج على بطاقة البيانات الإيضاحية المرفقة بالعبوة، مع ضرورة ذكر أن المنتج «حليب مصنع للرضع» أو «تركيبة غذائية للرضع».

وحسب مصادر «عاجل»، اشترطت اللائحة ذكر العمر المخصص له المنتج (من الولادة حتى 6 أشهر)، ويمكن كتابة عبارة «من الولادة حتى 12 شهرًا»، بينما شددت على أن يسمى منتج حليب المتابعة بـ«حليب المتابعة»، مع ذكر عمر المستفيدين من المنتج بكتابة: «من عمر 6 أشهر حتى عمر سنة»، أو «من عمر سنة إلى عمر 36 شهرًا».

وأشارت المصادر إلى أن هذه اللائحة سوف تلغي اللوائح الفنية السعودية الخليجية «رقم 2106 " SFDA.FD/GSO الخاصة بحليب الرضع وحليب المتابعة والحليب المخصص للاستخدام الطبي الخاص» و«رقم 1904 م ق س» ، الخاصة بالأغذية الحليبية التكميلية للرضع والأطفال (غذاء المتابعة) وتحل محلها.