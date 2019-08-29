اللحظات الأولى للاحتكاك الذي حدث بين طائرتين بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

دبي - بواسطة محمد فارس وثَّق مقطع فيديو اللحظات الأولى للاحتكاك الذي حدث بين طائرتين في مطار الملك عبدالعزيز بجدة فجر أمس (الإثنين)، ونتج عنه بعض الأضرار الطفيفة.

وكان مكتب تحقيقات الطيران قد أعلن عن تلقيه بلاغاً فجر أمس عن واقعة مناولة أرضية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، من خلال احتكاك بين طرف الجناح الأيسر لطائرة الخطوط السعودية من طراز "إيرباص 330"، أثناء عملية دفعها من الموقف المخصص لها، مع طرف الجناح الأيمن لطائرة الخطوط الإثيوبية من طراز "بوينج 777" التي كانت متوقفة في موقفها.

ونتج عن الاحتكاك وقوع أضرار طفيفة، وباشر المكتب التحقيق في الواقعة فور حدوثها، تمهيداً لاستكمال بقية إجراءات التحقيق.