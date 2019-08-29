مطار أبها: الحركة الجوية لم تتأثر وتسير بشكل طبيعي

أكد مطار أبها الدولي، أن الحركة الجوية عبر المطار لم تتأثر وتسير بشكل طبيعي.

ووجه مطار أبها رسالة -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- قائلًا: «أعزاءنا المسافرين ..نود التنويه بأن الحركة الجوية في #مطار_أبها الدولي لم تتأثر، وتسير بشكل طبيعي».

وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي، قبل قليل، بأنه عند الساعة (23:35) من مساء الأربعاء (28 أغسطس 2019م) سقط مقذوف معادٍ على مطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يوميًّا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكي، أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وأنه لا توجد إصابات -ولله الحمد- حتى نشر هذا البيان.