سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع وفد من مدينة مرزق الذى أطلعه على موقف «المكوِّن التباوي» تجاه ما شهدته المدينة من أحداث أمنية منذ مطلع الشهر الجاري، وجدد السراج خلال اللقاء دعوته للاحتكام للعقل والارتفاع إلى مستوى المسؤولية الوطنية، وأن يتجه الجميع إلى طريق المصالحة والتفاهم.

وأشارت إلى مشاركة وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة في افتتاح مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا على مستوى القادة والرؤساء منوهة أن هذه الدورة من المؤتمر تركز على عدة موضوعات مهمة في مقدمتها التحول الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال والمؤسسات من خلال إشراك القطاع الخاص، وبناء مجتمع مستدام للأمن البشري، وتحقيق السلام والاستقرار.

وتطرقت إلى لقاء وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا خلال زيارته لأنقرة مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، موضحة أنه تم خلال اللقاء مناقشة آفاق التعاون بين البلدين، والتعاون العسكري، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وبينت لقاء المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامه مع الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر ، مشيرة إلى أنه عرض عليه نتائج اتصالاته من أجل ترميم موقف دولي موحد من المسألة الليبية مفيدا أن هناك تطورًا مشجعًا في قمة الدول السبع الصناعية في بياريتس.

ونوهت صحف ليبيا إلى لقاء المبعوث الأممي غسان سلامة مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم» الجنرال ستيفن تاونسيند، والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند،وتم خلال اللقاء اطلاع قائد «أفريكوم» والسفير الأمربكي على آليات وآفاق العملية السياسية في ليبيا.

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