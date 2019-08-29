الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة الأمير سطام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وادي الدواسر- الخليج 365: أعلنت كلية الآداب والعلوم بمحافظة وادي الدواسر التابعة لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن حاجتها لمتعاونات للتدريس خلال الفصل الأول للعام الجامعي (1440هـ / 1441هـ) في الأقسام التالية: أولاً: الدراسات الإسلامية ثانياً: اللغة العربية Advertisements ثالثاً: الرياضيات رابعاً: الفيزياء. ومن الشروط المطلوبة للمتقدمات أن تكون سعودية الجنسية وأن تكون من سكان محافظة وادي الدواسر وأن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه وأن يكون المؤهل للبكالوريوس لا يقل عن 4.25 وان تكون متفرغةً للتعاون مع ضرورة

اجتياز المقابلة الشخصية. وسيتم التقديم من خلال تعبئة النموذج على الرابط التالي :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe70tmb6HKFImp2h27n1NM-pWDRNVlOuLiycmesATfIY8UlA/viewform

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