شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة : القضاء السعودي نموذج للعدالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

عدّ أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز القضاء السعودي نموذج للعدالة ، وثمن دور المحاكم والقضاة في إرساء العدل وفصل الخصومات.

وأشاد أمير الباحة خلال استقباله أمس في مكتبه بديوان الإمارة رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة الشيخ خالد بن عمر التويجري عدد من القضاة بالدور الذي يقوم به القضاة ونزاهتهم وحرصهم على إرساء مبادئ العدالة متمنياً للتويجري وللمحكمة الجزائية كل التوفيق، منوهاً باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين لكل ما يدعم تطوير القضاء والقضاة بالمملكة، سائلاً الله أن يحفظ هذا الوطن وقيادته وشعبه.

من جهته أعرب التويجري عن شكره للقيادة الحكيمة ولأمير منطقة الباحة على الدعم المستمر الذي يجده القضاة، مؤكداً حرصهم على كل ما يحقق العدل للجميع.