شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأركان اليمني» لـ«الخليج 365»: المملكة صانعة السلام في المنطقة.. ووقوفها مع اليمن محل تقدير وامتنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي(كوالالمبور) شدد رئيس هيئة الأركان العامة في الجمهورية اليمنية الفريق الركن بحري عبدالله النخعي في حديثه لـ«الخليج 365» على أهمية دعم الحكومة الشرعية اليمنية لترسيخ الأمن والاستقرار ومواجهة المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها اليمن في كافة مدنه ومحافظاته وأكد النخعي أن المؤسسة العسكرية اليمنية لعبت دوراً فاعلاً ورئيسي في حماية البلاد ومكتسباتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها وستبقى القوات المسلحة اليمنية تعمل كدرع حصين وسد منيع ضد كل المشاريع الخارجة عن القانون وترويع الآمنين واستهداف الأبرياء وتهديد السلم المجتمعي اليمني. وأوضح النخعي أن إثارة الفتنة وبث الانقسام بين أبناء الشعب اليمني يصب في مصلحة النظام الإيراني ومليشياته. مبينا أنه انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية نؤكد للجميع الحفاظ على مصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي لليمن والقائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة المشير عبدربه منصور هادي، داعيا في حديثه إلى رفض الفوضى والانقلاب على مؤسسات الدولة وإلى أهمية تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة وتقدير دماء الشهداء التي امتزجت على أرض اليمن دفاعا عن الشرعية اليمنية وواجهت المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ببسالة وشجاعة. وجاءت تصريح رئيس هيئة الأركان العامة في الجمهورية اليمنية لـ«الخليج 365» على خلفية تداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية. هذا وثمن رئيس هيئة الأركان العامة في الجمهورية اليمنية دور المملكة في صناعة السلام في المنطقة بأكملها بما تمثله من ثقل وتأثير كبيرين على الساحتين الإقليمية والدولية، وماتقوم به من جهود كقائدة لتحالف دعم الشرعية في الوقوف مع الشعب اليمني وتحقيق أمنه واستقراره هو محل تقدير وامتنان.

شدد رئيس هيئة الأركان العامة في الجمهورية اليمنية الفريق الركن بحري عبدالله النخعي في حديثه لـ«الخليج 365» على أهمية دعم الحكومة الشرعية اليمنية لترسيخ الأمن والاستقرار ومواجهة المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها اليمن في كافة مدنه ومحافظاته وأكد النخعي أن المؤسسة العسكرية اليمنية لعبت دوراً فاعلاً ورئيسي في حماية البلاد ومكتسباتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها وستبقى القوات المسلحة اليمنية تعمل كدرع حصين وسد منيع ضد كل المشاريع الخارجة عن القانون وترويع الآمنين واستهداف الأبرياء وتهديد السلم المجتمعي اليمني. وأوضح النخعي أن إثارة الفتنة وبث الانقسام بين أبناء الشعب اليمني يصب في مصلحة النظام الإيراني ومليشياته. مبينا أنه انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية نؤكد للجميع الحفاظ على مصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي لليمن والقائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة المشير عبدربه منصور هادي، داعيا في حديثه إلى رفض الفوضى والانقلاب على مؤسسات الدولة وإلى أهمية تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة وتقدير دماء الشهداء التي امتزجت على أرض اليمن دفاعا عن الشرعية اليمنية وواجهت المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ببسالة وشجاعة. وجاءت تصريح رئيس هيئة الأركان العامة في الجمهورية اليمنية لـ«الخليج 365» على خلفية تداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية. هذا وثمن رئيس هيئة الأركان العامة في الجمهورية اليمنية دور المملكة في صناعة السلام في المنطقة بأكملها بما تمثله من ثقل وتأثير كبيرين على الساحتين الإقليمية والدولية، وماتقوم به من جهود كقائدة لتحالف دعم الشرعية في الوقوف مع الشعب اليمني وتحقيق أمنه واستقراره هو محل تقدير وامتنان.

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