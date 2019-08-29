مرور 10 أشهر على اختفاء فتاة عشرينية بجدة

:



.

مرت 10 أشهر على اختفاء فتاة عشرينية بجدة، وما زال ذويها في رحلة البحث عنها على أمل العثور عليها، رغم عدم توصل الشرطة من وقتها إلى الآن لأي جديد.

وأوضح والد الفتاة المفقودة أنها كانت تعمل في مول شهير بقسم نسائي ولهم نقلية مخصصة للشركة تقوم بإيصالها من وإلى العمل.

وأشار إلى أنه في يوم اختفائها، أغلقت جوالها، واتضح أنها لم تقم بتسجيل بصمة حضورها في عملها، وتوجه للشرطة بعد عدم ظهورها نهائيا حتى بعد منتصف الليل.

ولفت إلى أن أحد الضباط في شرطة جدة برتبة عميد تفاعل معه، ووجهه إلى شعبة البحث والتحري قبل أسابيع..، وما زال ينتظر على أمل الحصول على أي معلومة تدل على مكان ابنته.

