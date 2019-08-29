وفاة سيدة تعرضت لطلق ناري في حائل

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توفت سيدة خمسينية في حادث إطلاق نار وقع، صباح أمس الأربعاء، في أحد المنازل بأحد الأحياء في شمال حائل.

وورد بلاغ إلى عمليات الشرطة صباح اليوم، عن إطلاق نار في أحد الأحياء الشمالية بحائل، وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية والصحية الحادث.

وبعد مباشرة الحادث، تبين وجود امرأة خمسينية تعرضت لطلق ناري؛ ما أسفر عن وفاتها على الفور، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى حائل العام.

وتباشر الشرطة التحقيق في الواقعة، إذ تم التحفظ على الزوج، فيما تستمر التحريات والتحقيقات حتى يتم الوصول للجاني.

