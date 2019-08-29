الخدمة المدنية تكشف معلومة جديدة عن اختبار القدرة المعرفية

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كشفت وزارة الخدمة المدنية، أمس الأربعاء، عن معلومة جديدة بشأن اختبار القدرة المعرفية؛ حيث أكدت أنه يشمل جميع الوظائف الإدارية التي سوف تطرحها الجهات مستقبلًا.

وأوضحت الخدمة المدنية، أن التقديم عليها يتم عن طريق برنامج جدارة؛ بينما بحسب ما ذكر مركز قياس عن القدرة المعرفية، هي جملة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، وكذلك إصدار الأحكام وتقييم المواقف الحياتية.

وتعد هذه القدرات هي وسائل الفرد للتعلم واكتساب المعرفة واستخدامها في حل المشكلات والتحكم في البيئة التي يعيش فيها والتكيف مع الظروف والأحوال والشروط لتلك البيئة.

