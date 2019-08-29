” مسن الطائف ” يظهر بفيديو جديد بعد تعرضه للإحراج من مذيع

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ظهر ” المسن ” الذي تعرض للإحراج من قبل مراسل يتجول في إحدى الفعاليات الثقافية بموسم الطائف، بمقطع فيديو جديد ليعلق على ما قاله المذيع.

وقال ” مسن الطائف ” كما لقبه البعض بالفيديو: ” شيوخ حرمت علينا ركوب السيارة والطائرة والتصوير ولبس الكعب، التليفون والراديو، وحتى مدارس البنات حرمت أيضآ ” .

وحاز الفيديو على إعجاب المتابعين كما قاموا بتأييد صدق كلامه.

وكان الجمهور قد فتح النار على مراسل القناة الأولى الحكومية؛ بعد أن تسبب في إحراج ضيف مسن كان يتحاور معه.



