فيديو.. وزير الداخلية يستقبل العسكري الذي رفض “مكافأة مالية من حاجّة: “مثلك يُشكر ويُكرّم”

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استقبل وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الطالب العسكري ماجد العبدالعزيز، حيث كان قد دعاه لزيارته بعد انتهاء مهمته في الحج، فأثنى على ما قام بعد رفضه أخذ مال من حاجّة عربية.

وأظهر مقطع فيديو الوزير يستقبل الطالب ويشكره على تصرفه، موضحا أنه مثلما في حال التقصير تكون هناك محاسبة، فإن ما قام به “العبدالعزيز” يستحق الشكر والإشادة، وأن مثله يُشكر ويُكرّم، بعدما بدر منه.

يُذكر أن الطالب رفض مبلغًا ماليًّا، قدمته له حاجة من جنسية عربية خلال أداء مهمته في الحج..، وكافأه الوزير بمبلغ 100 ألف ريال، إضافة إلى سيارة، ووجّه بتعيينه بعد تخرجه في المدينة التي يرغبها.



