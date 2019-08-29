قناة ” بداية ” تستعد لإطلاق بثها والعودة للعمل مرة أخرى

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ذكرت مصادر أن قناة “بداية” الفضائية تستعد لإطلاق بثها والعودة للعمل مرة أخرى مشيرةً إلى أن إدارة القناة تجهز مقراتها وخططها البرامجية استعداداً للعودة.
ووفقاً لـ”سبق” فإنه من المتوقع أن تكون انطلاقة القناة ببرنامج “زد رصيدك” وهو النافذة الشهيرة التي اشتهرت بها القناة ، كما أن القناة دعت راغبي الاشتراك في المسابقات بالتقدم لها عبر وسائل تواصل القناة.
وكانت “بداية” قد تعرضت لقرار وقفٍ للبث وذلك بعد واقعة عرضها لمشهد إبلاغ أحد المواطنين بوفاة والده على الهواء مباشرةً في شهر إبريل من العام الماضي.
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