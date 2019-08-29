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شرطة جدة تحقق في شجار أحد المراكز 

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جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي(جدة)

تحقق الأجهزة الأمنية في جدة بحادثة شجار اشترك فيها عده أشخاص داخل أحد المراكز التجارية بوسط المحافظة.

وكان مرتادي المركز التجاري قد تفاجئوا مساء أمس (الأربعاء) بارتفاع أصوات عدد من الشبان في أحد الأدوار قبل أن يحدث بينهم اشتباك استمر لعدة دقائق، ما نتج عنه إصابة أحد المتشاجرين بإصابات متوسطة.

وباشرت الحراسات الخاصة بالمركز إيقاف المتشاجرين وإبلاغ دوريات الأمن والتي باشرت على الفور الموقع.

هذا ولم يصدر أي بيان رسمي من الشرطة حول الحادثة وعدد المشاركين فيها وأسبابها .


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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