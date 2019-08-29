السعودية اليوم / زلزال بقوة 1ر6 درجة يضرب اليابان



طوكيو 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 1ر6 درجة على مقياس ريختر قبالة مدينة أوموري اليابانية اليوم .

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم تصدر السلطات اليابانية تحذيرًا من تشكل موجات مد عاتية (تسونامي)، كما لم ترد أنباء عن حدوث خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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04:15ت م

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