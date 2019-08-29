السعودية اليوم / مصرع 7 أشخاص جراء الفيضانات جنوبي المغرب



الرباط 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

لقي مالا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم مساء اليوم فيما ما يزال البحث جاريًا للعثور عن مفقودين جراء الفيضانات التي ضربت إقليم تارودانت جنوبي المغرب.

وأوضحت السلطات المغربية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن المنطقة المذكورة شهدت هطول أمطار غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات ذهب ضحيتها سبعة أشخاص.

وأضافت أن فرق الإنقاذ والسلطات المحلية تواصل عمليات البحث في المنطقة للعثور على مفقودين محتملين.

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